Tra il lavoro di Vanoli e il mercato, la Gazzetta: "Ecco com'è cambiata la Fiorentina"

vedi letture

Paolo Vanoli ha cambiato la Fiorentina sotto diversi aspetti. Per prima cosa, rimarca la Gazzetta dello Sport questa mattina, ha migliorato la condizione atletica della squadra, portandola ad alzare ritmi e intensità. Dal punto di vista tattico ha dato maggiore centralità a Fagioli, uno che può fare la differenza con la sua qualità, ha liberato Gudmundsson e creato connessioni sulle fasce, con le coppie Dodò-Parisi e Gosens-Gudmundsson.

Parisi però è un adattato, Harrison e Solomon invece sono esterni di ruolo e sulla carta garantiscono più cross. L’ideale per uno come Piccoli, che rispetto a Kean attacca meno la profondità e preferisce avere la palla addosso e sfruttare i traversoni in area. Il tecnico adesso ha più soluzioni, anche in mediana, dove sia Fabbian sia Brescianini hanno buone capacità di inserimento