Catherine e Joseph Commisso al Franchi? Tuttosport: "In forse la loro presenza"

Sono previsti oltre 19.000 spettatori per la sfida di quest'oggi al Franchi tra Fiorentina e Cagliari, malgrado i forti disagi per raggiungere lo stadio per la chiusura del Ponte al Pino e della passerella pedonale della stazione di Campo di Marte. In forse al momento, stando a quanto riferito da Tuttosport, la presenza in tribuna di Catherine Commisso e del figlio Joseph, neovicepresidente e amministratore delegato ad interim della Mediacom Communications (nomina avvenuta poco prima della scomparsa del padre) e già membro del Cda della Fiorentina.

Di sicuro entrambi parteciperanno lunedì alla messa commemorativa in Duomo dove è prevista anche la presenza della prima squadra maschile e femminile.