Catherine e Joseph Commisso al Franchi? Tuttosport: "In forse la loro presenza"
Sono previsti oltre 19.000 spettatori per la sfida di quest'oggi al Franchi tra Fiorentina e Cagliari, malgrado i forti disagi per raggiungere lo stadio per la chiusura del Ponte al Pino e della passerella pedonale della stazione di Campo di Marte. In forse al momento, stando a quanto riferito da Tuttosport, la presenza in tribuna di Catherine Commisso e del figlio Joseph, neovicepresidente e amministratore delegato ad interim della Mediacom Communications (nomina avvenuta poco prima della scomparsa del padre) e già membro del Cda della Fiorentina.
Di sicuro entrambi parteciperanno lunedì alla messa commemorativa in Duomo dove è prevista anche la presenza della prima squadra maschile e femminile.
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
