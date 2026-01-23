Raccolta fondi della Curva Fiesole per la popolazione di Catanzaro colpita dal maltempo

vedi letture

In occasione di Fiorentina-Cagliari, sfida salvezza al Franchi e prima gara casalinga dopo la scomparsa del presidente Commisso, la curva Fiesole è protagonista di un atto di generosità e vicinanza nei confronti degli abitanti di Catanzaro. La popolazione calabrese è stata infatti colpita da danni ingenti provocati dal maltempo e per questo la Curva Fiesole ha indetto una raccolta fondi, nelle sedi di ACCVC e ATF ma anche attraverso banchini in curva Ferrovia.

I tifosi invitano tutti a contribuire alla raccolta fondi per dimostrare "vicinanza ai fratelli giallorossi ed a tutta la popolazione catanzarese" attraverso una "modalità efficace e concreta per dimostrare supporto e vicinanza - si legge nel volantino - a chi ha perso tutto". Spesso d'altronde i tifosi del Catanzaro hanno dimostrato vicinanza a quelli viola, con cui sono gemellati, sia con striscioni che concrretamente.