Joseph Commisso nuovo ad di Mediacom: i possibili risvolti in ambito Fiorentina

In casa Fiorentina, sul fronte che riguarda la proprietà, è arrivata una notizia significativa. Nella giornata di ieri il Consiglio di amministrazione di Mediacom Communications ha ufficializzato la nomina a vicepresidente e amministratore delegato ad interim di Joseph Commisso, una decisione assunta prima della scomparsa del padre Rocco, fondatore, presidente e amministratore delegato del gruppo Mediacom. Già presente nel Consiglio di amministrazione della Fiorentina, il nuovo ruolo assunto da Commisso jr all’interno dell’azienda di famiglia potrebbe rappresentare più di un semplice passaggio formale.

È lecito infatti immaginare che questa evoluzione, sottolinea il Corriere dello Sport, apra scenari anche sul piano societario viola, rafforzando l’ipotesi di una famiglia determinata non solo a proseguire la propria guida del club, ma anche a consolidarne ulteriormente il controllo.