Fiorentina-Cagliari, Vanoli è senza Kean. La Nazione: "Servono punti salvezza"
Oggi la Fiorentina scenderà in campo alle ore 18 contro il Cagliari, e Paolo Vanoli, che potrà contare sui nuovi innesti Fabbian e Harrison, ma non Kean, cerca quella continuità di rendimento e risultati che hanno portato la Fiorentina a dare nuovo impulso al gioco e alla classifica. La sfida con il Cagliari, sottolinea La Nazione, ha valenza doppia perché è contro una diretta concorrente nella corsa a salvarsi: nasconde più di una insidia, come testimonia la vittoria rossoblù sulla Juventus.
Vanoli, che tornerà al suo posto in panchina dopo la squalifica rimediata contro il Milan, fiuta la trappola.
