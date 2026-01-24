Chi al posto di Parisi con il Cagliari? Per la Gazzetta Harrison in vantaggio su Solomon

Qualcosa nell'undici titolare che schiererà quest'oggi Paolo Vanoli cambierà, non solo in attacco, dove Piccoli è pronto a partire dal 1' vista la probabile assenza di Kean, ma anche sugli esterni, a causa dell’indisponibilità di Parisi, out fino a inizio febbraio per una lesione del bicipite femorale sinistro. Il candidato forte a prendere il suo posto, secondo la Gazzetta dello Sport, è Jack Harrison, in ballottaggio con Solomon che però secondo Vanoli è più indietro fisicamente e non ha un match intero nelle gambe.

Più facile che l’israeliano possa entrare a gara in corso, come è già successo, così come i due centrocampisti Brescianini e Fabbian.