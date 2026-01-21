Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare

La Fiorentina va avanti, dopo il grave lutto che ha colpito tutto l'ambiente viola, ancora una volta negli ultimi anni. La squadra aveva fatto una promessa che ha mantenuto nella gara contro il Bologna, ha onorato il presidente come meglio non avrebbe potuto, visto che ha messo in campo la miglior prestazione, per distacco, della stagione, e adesso dovrà continuare sulla strada intrapresa al Dall'Ara, per uscire definitivamente dalla zona retrocessione e non rientrarci più. Vanoli, finalmente, è riuscito a rendere la Fiorentina una squadra totalmente sua e la strada è quella giusta, con il mercato che a questo punto dovrà fare il resto.

La squadra deve essere completata e gli undici punti fatti nelle ultime sei giornate non devono far pensare il contrario, visto e considerato che a partire dalla prossima settimana riprenderanno anche gli impegni nelle coppe, prima con il Como agli ottavi di Coppa Italia e successivamente con lo Jagiellonia in Conference League. La salvezza resta ancora il primo vero obiettivo della stagione della Fiorentina ma la speranza è che molto presto si possa cominciare a pensare a tutt'altro, attraverso prestazioni come quelle di domenica scorsa, sia in Italia che in Europa. Servono altri acquisti, dicevamo, e a questo punto, dopo l'arrivo di Giovanni Fabbian, tutto si concentrerà sul difensore, che serve tantissimo dopo le cessioni di Pablo Marì e Viti. Partiamo però dall'ultimo arrivato. Il centrocampista italiano arrivato dal Bologna è stato l'ultimo a segnare contro la Fiorentina e il gol messo a segno nel finale della sfida del Dall'Ara è il suo biglietto da visita. Fabbian sarà un'opzione importante per Vanoli e il suo gioco aereo rappresenterà una carta in più, non da poco, da potersi giocare. Vanoli, poi, potrà utilizzarlo in tanti ruoli e la duttilità del neo viola sarà una cosa da non sottovalutare.

Serve altro però, non solo in difesa, ruolo su cui sta lavorando la dirigenza per cercare di dare a Vanoli un volto nuovo il prima possibile. Il centrale arriverà al 100% ma poi, negli ultimi giorni di calciomercato, quelli delle occasioni, la sensazione è che si andrà a cercare un altro esterno d'attacco, per dare un'opzione in più, oltre a quelle di Solomon e Harrison, allo stesso tecnico gigliato, che ha ormai varato il suo 4-3-3 che accompagnerà la Fiorentina fino al termine della stagione.

E poi c'è il discorso relativo a Moise Kean. La caviglia del classe 2000 preoccupa ancora. L'infortunio non è ancora alle spalle e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'ex Juventus potrà essere a disposizione o meno nel fondamentale incontro di sabato della FIorentina contro il Cagliari. Partita che non sarà certo come le altre per Roberto Piccoli, che sfiderà il suo passato dopo esserci sbloccato proprio nella sfida contro il Bologna. Ecco, il suo gol, quello del momentaneo 0-2 di domenica scorsa, avrà un peso specifico molto più grande di quello che si potrebbe pensare. Perché se Kean non dovesse recuperare la Fiorentina dovrà aggrapparsi al suo numero 91, e dopo mesi molto complicati la rete segnata a Ravaglia potrebbe rappresentare la luce in fondo al tunnel. La stessa luce che sta vedendo anche tutto il resto della squadra, che continuerà a onorare ancora la memoria di Rocco Commisso e che vorrà vivere una seconda parte di stagione da FIorentina. Da vera Fiorentina.