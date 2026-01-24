Fiorentina, caccia al difensore: Diogo Leite resta il nome più caldo

La Fiorentina, in quella che sarà l'ultima settimana di calciomercato, è ancora alla ricerca di un rinforzo in difesa. Con il passare del tempo sono cadute diverse candidature, in piedi però è sempre rimasto il nome di Diogo Leite, centrale mancino classe '99 dell'Union Berlino. Contratto in scadenza a giugno, su di lui ci sono una marea di squadre europee. Per strapparlo alla concorrenza, rimarca La Nazione, bisogna mettere sul tavolo una manciata di milioni. Due, forse tre, per convincere i tedeschi. Poi ci sarà da accordarsi con il centrale portoghese. Che però piace eccome alla Fiorentina. Alternative le solite: da Becao a Bijol. Sul fronte offensivo una porticina va lasciata aperta per Daniel Maldini. Profilo che interessa al giusto prezzo. Da valutare nei prossimi giorni.