FirenzeViola Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean

Si chiude la settimana più difficile degli ultimi anni, quella dell'addio a Rocco Commisso, ma pure degli interrogativi sul futuro. Sette giorni che hanno cambiato il volto di una Fiorentina (e di una Firenze) che lunedì porgerà l'ultimo saluto al suo presidente, e che nel presente deve ancora uscire dalla situazione difficilissima in cui si è cacciata.

Qualche sicurezza in più

Di buono c'è che la squadra ha dato segnali forti di ripresa, culminati con la vittoria esterna di Bologna che ha finalmente regalato qualche certezza in più. Soprattutto a Vanoli. Il modulo, per esempio, sembra essere quello giusto, non avrebbe senso cambiarlo, perciò anche contro il Cagliari avanti con un tridente offensivo nel quale la corsia destra apre il ballottaggio più ampio

Ballottaggio a destra

Senza Parisi, e pure senza Kean, Vanoli deve sciogliere il dubbio relativo alla corsia destra, dove Solomon e il neo arrivato Harrison si giocano una maglia da titolare. L'israeliano è la mossa più offensiva, l'inglese quella più a sorpresa visto che si allena al Viola Park soltanto da qualche giorno. Vanoli sceglierà all'ultimo, ma l'ex Villareal pare il lieve vantaggio, e comunque a sinistra è confermato Gudmundsson con Piccoli a sostituire Kean.

Piccoli in cerca di conferme

Per il resto è più o meno la Fiorentina degli ultimi tempi, con Brescianini che però spera di rubare la maglia da titolare a Mandragora in un centrocampo completato da Fagioli e Ndour diventato sempre più importante. Dietro poi nessun cambio, Comuzzo e Pongracic i due centrali con Dodò a destra e Gosens a sinistra in una difesa a 4 a protezione di capitan De Gea.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodò. Pongracic, Comuzzo, Gosens, Brescianini, Fagioli, Ndour, Solomon, Piccoli, Gudmundsson

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert, Kilicsoy, S. Esposito