Fiorentina-Cagliari, totoformazione: due ballottaggi a centrocampo. Davanti c'è Piccoli

Ad una settimana esatta dalla scomparsa del suo presidente, Rocco Commisso, la Fiorentina scende in campo alle ore 18 al Franchi in ricordo del patron viola per la sfida contro il Cagliari di Pisacane. Paolo Vanoli, in vista di questo match, è orientato a riconfermare gran parte della formazione che ha vinto contro il Bologna la scorsa giornata, con però qualche cambio dettato sia dal mercato che dagli infortuni.

In porta ovviamente è confermatissima la presenza del capitano David De Gea, con davanti a sé l’ormai consolidata linea difensiva composta da Dodò e Gosens sulle fasce e Comuzzo e Pongracic come centrali. I dubbi principali per il tecnico della Fiorentina riguardano il centrocampo, sia nelle zone centrali che in quelle esterne. Detto che Fagioli resta inamovibile nella sua posizione di regista, al suo fianco si contendono una maglia da titolare Brescianini e Mandragora, con Ndour invece che sembra essere sicuro del posto. A destra al posto dell'infortunato Parisi l’altro ballottaggio è tra Solomon ed Harrison, i due nuovi arrivati, con il primo che sembra però essere al momento favorito per partire dall’inizio. Sulla sinistra invece, agirà Gudmundsson, mentre davanti, con Kean ancora alle prese con il problema alla caviglia, spazio all’ex Roberto Piccoli, alla seconda consecuitva da titolare e reduce dal goal segnato a Bologna.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Corriere dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

La Repubblica (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.