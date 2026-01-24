Dagli inviati
Kouame titolare con la Fiorentina Primavera: le immagini del riscaldamento
Una delle notizie di giornata in casa Fiorentina riguarda la titolarità di Christian Kouame con la Primavera di mister Daniele Galloppa per la sfida in programma alle ore 11 al Viola Park contro il Genoa. L'attaccante viola, che fa parte a tutti gli effetti della prima squadra di Paolo Vanoli e che è reduce da un infortunio al ginocchio rimediato in estate, è stato mandato a giocare per questo weekend nel settore giovanile.
Il tutto ovviamente non fa che certificare come il giocatore, fuori dal progetto tecnico di mister Vanoli, sia chiaramente sul mercato, in attesa dell'offerta giusta per lasciare Firenze. Queste le immagini del suo riscaldamento prima del match:
