Dagli inviati Fiorentina Primavera, "Grazie Rocco": lo striscione nel ricordo di Commisso

La Fiorentina Primavera, in campo in questo momento al Viola Park per la 22^ giornata di campionato contro il Genoa, ha voluto rendere omaggio prima del fischio d'inizio della partita al presidente viola Rocco Commisso, scomparso all'età di 76 anni una settimana fa. I ragazzi di Daniele Galloppa si sono recati in gruppo in campo e hanno esposto uno striscione in memoria del patron viola con sopra scritto "Grazie Rocco". Queste le immagini direttamente dal Viola Park: