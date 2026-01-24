Il Torino cerca un difensore, Tuttosport: "Chieste informazioni per Ranieri"
FirenzeViola.it
Il Torino, alla ricerca di un difensore, non si sta muovendo per Kevin Jappart, Petrachi ha chiesto infatti informazioni anche alla Fiorentina per Luca Ranieri. Il difensore, sottolinea Tuttosport, non è più un titolarissimo in viola, tanto che Paolo Vanoli nelle ultime tre partite lo ha sempre escluso dall’undici iniziale inserendolo solo a partita in corso.
Tra l’altro, a differenza di Jappert, Ranieri è mancino di piede e il Toro ha una carenza di giocatori di piede sinistro in difesa. L’affare non è impossibile da imbastire, anche perché lo stesso agente di Ranieri, Mario Giuffredi, non ha escluso la partenza da Firenze del suo assistito: "Valutiamo e vediamo cosa potrà succedere da qui a fine gennaio".
Pubblicità
Rassegna stampa
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perderedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
2 Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com