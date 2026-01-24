Il Torino cerca un difensore, Tuttosport: "Chieste informazioni per Ranieri"

vedi letture

Il Torino, alla ricerca di un difensore, non si sta muovendo per Kevin Jappart, Petrachi ha chiesto infatti informazioni anche alla Fiorentina per Luca Ranieri. Il difensore, sottolinea Tuttosport, non è più un titolarissimo in viola, tanto che Paolo Vanoli nelle ultime tre partite lo ha sempre escluso dall’undici iniziale inserendolo solo a partita in corso.

Tra l’altro, a differenza di Jappert, Ranieri è mancino di piede e il Toro ha una carenza di giocatori di piede sinistro in difesa. L’affare non è impossibile da imbastire, anche perché lo stesso agente di Ranieri, Mario Giuffredi, non ha escluso la partenza da Firenze del suo assistito: "Valutiamo e vediamo cosa potrà succedere da qui a fine gennaio".

