Galatasaray su Dodo, CorSport: "Paratici pronto a blindare il terzino brasiliano"

Nelle ultime ore dalla Turchia sta rimbalzando l’indiscrezione di un interesse del Galatasaray per Dodô, terzino titolare e perno inamovibile della Fiorentina di Paolo Vanoli. In casa viola la posizione però è netta. Fabio Paratici ha ribadito la centralità del brasiliano nel progetto, blindandolo anche sul piano personale. Il tema del rinnovo tornerà sul tavolo nelle prossime settimane: il contratto attuale scade nel 2027 e resta valida la proposta di prolungamento fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2030. Lo riporta il Corriere dello Sport.