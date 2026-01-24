Al Franchi arriva il Cagliari, il CorFio: "I viola cercano la seconda vittoria consecutiva"

vedi letture

Una vittoria non basta per rendere omaggio a Rocco: ci vuole qualcosa di più sostanziale. La Fiorentina deve affrontare il Cagliari con il giusto atteggiamento, perché questa sfida salvezza vale più di tre punti. I viola, sottolinea il Corriere Fiorentino, sono chiamati a centrare la seconda vittoria consecutiva, un risultato che in questa stagione travagliata non è ancora riuscita a ottenere.

In casa, finora, gli scontri diretti sono stati un problema: il ko contro il Lecce costò la panchina a Pioli, mentre la sconfitta con il Verona mise in bilico quella di Vanoli. Adesso, affrontare i sardi – cinque punti avanti e galvanizzati dall’impresa contro la Juventus – rappresenta una prova decisiva. Una sconfitta annullerebbe tutto il positivo raccolto finora nel 2025, tra quattro risultati utili di fila e una striscia senza sconfitte.