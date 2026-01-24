Al Franchi il ricordo di Commisso, Repubblica: "Il mondo viola unito per Rocco"

vedi letture

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso una settimana fa all'età di 76 anni, sarà ricordato oggi al Franchi nella sfida di campionato contro il Cagliari prima, durante e dopo la partita sia sugli spalti che in campo. Prima del fischio d'inizio, sottolinea La Repubblica, sfileranno infatti tutte le squadre del settore giovanile maschile e femminile, dai pulcini fino ai più grandi.

Calciatori e allenatori uniranno così sul prato del Franchi la famiglia viola, raccolta tutta insieme da Commisso con la creazione del Viola Park qualche anno fa, dopo anni di dispersione del settore giovanile nei vari campi fiorentini. Un anticipo di quella che sarà la messa in Duomo di lunedì pomeriggio alle 18, che coinvolgerà anche personaggi del mondo del calcio, tifosi, tutta la società fiorentina ma anche le società affiliate ai viola, con diretta streaming sul sito ufficiale e altoparlanti fuori dalla chiesa.