Tedesco si avvicina alla Viola, Tuttosport: "Ecco perché si può"
Come scrive stamani Tuttosport, al folto gruppo dei possibili candidati alla panchina della Fiorentina dell'anno prossimo si aggiunge anche Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahce. Non è la prima volta che circola il suo nome accanto club viola, ma nelle scorse settimane dalla Turchia erano pervenuti segnali di chiusura più che di apertura.
Invece non è più così dopo lo strappo deciso a sorpresa dal Fenerbahce considerando il rendimento di Tedesco, 22 gare senza sconfitte, 2° posto in classifica e la Supercoppa di Turchia: il ko per 3-0 subito domenica nello scontro diretto con il Galatasaray è risultato fatale. Così l'ex ct del Belgio torna su piazza, accostato alla Fiorentina insieme a Fabio Grosso e a Maurizio Sarri, mentre la conferma di Paolo Vanoli appare difficile al di là dei meriti per aver condotto la squadra fuori dal tunnel.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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