Harrison verso l'addio. CorFio: "Il suo apporto non ha convinto il club"
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Il Corriere Fiorentino riporta i numeri di Jack Harrison il quale, nelle 19 volte in cui è sceso in campo, ha assicurato spinta e rendimento crescente. Ma il suo apporto - si legge - non pare sufficiente a convincere Paratici a versare i 7 milioni pattuiti con il Leeds per il riscatto. Non che ai viola non possano tornare utili esterni in grado di interpretare il 4-3-3 o il 4-2-3-1, ma dovendo far tornare anche i conti non ci sarebbe da stupirsi se le ali della prossima stagione possano cambiare volto un’altra volta.
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