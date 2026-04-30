FirenzeViola Kean e gli altri, tutti sotto esame. C'è un intero reparto da valutare in vista del prossimo mercato

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Mentre l’attesa per la matematica certezza di giocare anche il prossimo anno in serie A prosegue, la piazza viola s’interroga sul futuro che l’attende. Chi sarà il prescelto per guidare la squadra il prossimo anno, certo, ma pure come e quanto Paratici potrà intervenire nella struttura societaria e in altre figure, e soprattutto che tipo di mercato potrà architettare tenendo conto anche dei quasi 60 milioni di rosso figli delle ultime 2 finestre di trattative.

Un intero reparto in discussione

Eppure provando a immaginare le scelte in termini di calciatori, quelle che necessariamente seguiranno la decisione relativa al nuovo tecnico, non è difficile rendersi conto come soprattutto in un reparto siano già tanti i punti interrogativi. Se c’è una zona del campo dove si addensano la maggior parte delle riflessioni quello è l’attacco, comparto nel quale è impossibile ritrovare certezze per quanto visto in stagione e pure per le prospettive estive.

Kean l’interrogativo più grande

D’altronde rileggendo le disponibilità offensive di Vanoli, quelle attuali, è particolarmente difficile rinvenire tracce di continuità con quello che potrebbe essere il prossimo campionato, almeno considerando quanti siano in questo momento in bilico. In effetti basterebbe prendere in considerazione Kean, il più rappresentativo degli attaccanti, per rendersi conto di quanto il futuro sia incerto, non solo sul piano fisico visto che l’attaccante non è ancora recuperato, ma pure su quello più ampio di una permanenza in viola tutta ancora da immaginare (seppure risulti altrettanto complesso anticipare quale mercato possa avere Kean anche alla luce della clausola da 62 milioni).

Gli altri attaccanti in bilico

Ma non c’è solo l’attaccante della Nazionale sulla graticola, perché proprio in attacco si addensano tanti altri dubbi. Quelli su Gudmundsson, per esempio, con l’islandese reduce da una stagione se possibile più deludente della sua prima in viola, ma pure quelli su Piccoli che oltre a non aver convinto in termini numerici (7 gol in 40 presenze complessive tra campionato e coppe) ha sollevato anche qualche dubbio sotto il profilo tecnico. Contando che neppure sul riscatto di Solomon sembrano esserci certezze, e stesso discorso vale per Harrison, il conto dei calciatori sotto osservazione sale a 5 elementi. Un intero reparto nel quale il mercato estivo in arrivo può cambiare molto se non tutto, con la speranza che sostituzioni o meno a cominciare dalla prossima stagione le bocche da fuoco della Fiorentina siano molto più incisive.