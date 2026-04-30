Fortini verso il recupero, La Nazione: "Nel mirino la gara con la Roma"

Fortini verso il recupero, La Nazione: "Nel mirino la gara con la Roma"FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione scrive che Niccolò Fortini sta provando a rimettersi a disposizione di Paolo Vanoli il prima possibile. L’obiettivo - si legge - è strappare almeno una convocazione (difficile) in vista della sfida di lunedì sera contro la Roma. La stessa squadra che nel corso del mercato di gennaio aveva provato a prenderlo, salvo fare marcia indietro negli ultimi giorni quando, secondo il quotidiano , era invece atteso l’assalto finale. 