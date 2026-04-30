Futuro tecnico viola, Tuttosport: "Ogni valutazione dopo la salvezza"

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L’edizione odierna di Tuttosport scrive che ogni valutazione sul prossimo allenatore da parte della società viola verrà fatta a salvezza acquisita. Sarà allora che il ds Fabio Paratici prenderà una decisione sulla futura guida tecnica per poi affrontare le altre questioni che stanno tenendo banco, a iniziare dal futuro di Kean (mancherà anche lunedì contro la Roma). Ora la priorità è raccogliere gli ultimi punti per mettersi alle spalle questa complicatissima stagione: da ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi al Viola Park, rispetto alla gara col Sassuolo rientrerà Pongracic dopo la squalifica e c'è un cauto ottimismo per il recupero di Parisi e Gosens.

Resta per ora in dubbio Piccoli che comunque ci proverà fino all’ultimo.