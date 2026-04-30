Futuro tecnico viola, Tuttosport: "Ogni valutazione dopo la salvezza"
FirenzeViola.it
L’edizione odierna di Tuttosport scrive che ogni valutazione sul prossimo allenatore da parte della società viola verrà fatta a salvezza acquisita. Sarà allora che il ds Fabio Paratici prenderà una decisione sulla futura guida tecnica per poi affrontare le altre questioni che stanno tenendo banco, a iniziare dal futuro di Kean (mancherà anche lunedì contro la Roma). Ora la priorità è raccogliere gli ultimi punti per mettersi alle spalle questa complicatissima stagione: da ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi al Viola Park, rispetto alla gara col Sassuolo rientrerà Pongracic dopo la squalifica e c'è un cauto ottimismo per il recupero di Parisi e Gosens.
Resta per ora in dubbio Piccoli che comunque ci proverà fino all’ultimo.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
3 Kean e gli altri, tutti sotto esame. C'è un intero reparto da valutare in vista del prossimo mercato
Copertina
FirenzeViolaDa Novara alla Continassa: chi è Paolo Morganti, possibile responsabile organizzativo del Viola Park
Lorenzo Di BenedettoKean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
Mario TeneraniCome in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com