De Gea e il dubbio-Juve, CorSport: "A breve incontro con la Viola"

De Gea e il dubbio-Juve, CorSport: "A breve incontro con la Viola"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:48Rassegna stampa
di Redazione FV

Stamani il Corriere dello Sport - Stadio propone un focus sul futuro di David De Gea. Nel caso del portiere spagnolo il dubbio è anche relativo all'interesse della Juventus. Il che va considerato, insieme alla ricerca di una volontà comune. Tutto sommato, il passaggio inevitabile nell’opera di ricostruzione della squadra cui presto si troverà di fronte la società viola: a salvezza raggiunta, la Fiorentina e David si incontreranno per capire se andare ancora avanti insieme. Ricordiamo che il suo contratto scadrà nel 2028.