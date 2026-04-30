Torna in auge Tedesco. Gazzetta: "C'è una domanda a cui rispondere"

Torna in auge Tedesco. Gazzetta: "C'è una domanda a cui rispondere"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Tra gli allenatori che vengono accostati alla Fiorentina nelle ultime ore c’è anche Domenico Tedesco. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il profilo del classe ’85 è tornato a rimbalzare dopo l’esonero di pochi giorni fa dal Fenerbahce a seguito della sconfitta per 3-0 subita contro il Galatasaray. Tedesco non ha mai allenato in Italia e questo può lasciare un interrogativo aperto perché la vera domanda a cui rispondere per la scelta del nuovo tecnico è se possa offrire garanzie assolute per la nostra Serie A.