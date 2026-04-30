FirenzeViola Da Novara alla Continassa: chi è Paolo Morganti, possibile responsabile organizzativo del Viola Park

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Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha dato la notizia di un possibile ingresso in casa Fiorentina. Si tratta di Paolo Morganti, che secondo la Rosea si appresta a diventare il nuovo responsabile organizzativo del centro sportivo Viola Park. Dall'estate del 2024 Morganti svolge il ruolo di direttore generale del Catanzaro, con cui è in scadenza di contratto proprio a giugno.

Da Novara alla Continassa.

Nei quattro anni precedenti aveva ricoperto la funzione di Football department organization manager della Juventus, occupandosi della gestione organizzativa delle attività “Area football”, della direzione dei centri sportivi Continassa e Vinovo e della scuola Juventus. Quarantasette anni il prossimo novembre, Morganti è stato anche coordinatore sportivo e direttore generale del Novara.

La carriera da calciatore.

Novara che è poi la sua città di nascita, nonché la squadra di cui ha orgogliosamente vestito la maglia come calciatore fin dalle giovanili. In azzurro ha trascorso tredici anni di carriera da difensore, ritirandosi nel 2009. Adesso Morganti potrebbe davvero entrare a far parte della Fiorentina, mettendo le sue competenze professionali al servizio del club di Giuseppe Commisso.