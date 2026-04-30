Fortini e il rinnovo, La Nazione: "Problema da risolvere. Niente novità"
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La Nazione, stamani in edicola, dedica ampio spazio a Niccolò Fortini. Il quotidiano ricorda che a gennaio si era inserita la Roma sul classe 2006, senza poi affondare il colpo. Nel corso delle ultime settimane non si sono registrate sostanziali novità. È uno dei problemi da risolvere per Paratici, che senza firma per il rinnovo del contratto sarà costretto a cedere l’esterno. Stavolta davvero per non perderlo poi a parametro zero.
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