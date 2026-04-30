Nuovo responsabile al Viola Park, Gazzetta: "Arriva Paolo Morganti"

Nuovo responsabile al Viola Park, Gazzetta: "Arriva Paolo Morganti"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Secondo La Gazzetta dello Sport sono attese novità per la figura di un responsabile organizzativo del Rocco B. Commisso Viola Park. Paolo Morganti, ora al Catanzaro e in scadenza a giugno 2026, potrebbe essere il profilo giusto - si legge - Ex calciatore, dietro la scrivania ha un passato di rilievo alla Juventus quando nel 2019 è stato chiamato dal club bianconero come football department organization manager con la responsabilità della gestione organizzativa del settore giovanile. Esperienza e professionalità che ora potrebbero essere messe appunto al servizio della Fiorentina.