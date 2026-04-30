Parisi in ripresa, RepFi: "Il suo rientro può esserci contro il Genoa"
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La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma su Fabiano Parisi, che nella seduta di ieri ha svolto un lavoro graduale sul campo. Non è ancora rientrato in gruppo e deve essere valutato il livello di dolore, ma dopo un mini calvario durato quaranta giorni è già qualcosa. Difficile, anche se non proprio impossibile, che sia convocato per la sfida di lunedì contro la Roma. Magari la data giusta potrebbe essere la gara seguente con il Genoa. Ma meglio non azzardare previsioni: di sicuro il peggio è passato e il rientro totale in gruppo dirà quando l’infortunio sarà totalmente alle spalle.
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