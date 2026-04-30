Estate di rifondazione. La Nazione: "Le rinascite dal 2006 a oggi"
La Nazione propone un focus sulle ripartenza “da zero” della Fiorentina negli ultimi vent’anni. Il primo salto indietro porta al 2005-2006, coi Della Valle che dopo una salvezza conquistata cambiarono tutto affidandosi a un allenatore emergente come Cesare Prandelli. Assieme a Pantaleo Corvino nacque una squadra totalmente nuova, a fronte di un passivo inferiore ai 25 milioni. La Viola si piazzò quarta in classifica. Copione simile nel 2012, quando a salvezza raggiunta il nuovo ds Daniele Pradè punta sul giovane tecnico Vincenzo Montella.
Rivoluzione profonda e oltre 40 milioni di investimenti. Passivo di 12 milioni. Quarto posto. Infine nel 2021 furono investiti 70 milioni compensati dai 116 milioni di incassi. Arrivò Vincenzo Italiano sotto la gestione Commisso. Settimo posto in classifica.
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