Torna a far gola Filip Kostic. È nel mirino anche dell'Al-Qadsiah

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L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio anche al mercato in entrata della Fiorentina. Il quotidiano scrive che in casa viola torna a far gol l'occasione “a zero”, rappresentata da Filip Kostic, mancino nel mirino anche dell'Al-Qadsiah e che dal 30 giugno vedrà scadere il suo contratto alla Juventus. Tra l'altro era già stato un obiettivo della Fiorentina in tempi non sospetti, con Daniele Pradè a gestire il mercato viola.

Il trascorso di Kostic

Kostic si è trasferito alla Juventus quattro anni fa, era il 2022 quando i bianconeri lo hanno prelevato dall’Eintracht Francoforte. Nel capoluogo piemontese ha totalizzato 112 presenze e 8 gol. Nel mezzo all’esperienza bianconera c’è stata la parentesi turca: il giocatore è stato girato in prestito al Fenerbahce, nella stagione 2024-2025, collezionando 35 presenze e 2 gol. Oggi è in procinto di svincolarsi dalla Juve e di iniziare una nuova avventura.