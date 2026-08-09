Il Torino non molla Fortini. La Fiorentina vuole 10 milioni, i granata puntano a 5

Il Torino non molla Fortini. La Fiorentina vuole 10 milioni, i granata puntano a 5FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Torino non molla Niccolò Fortini. L’esterno della Fiorentina, classe 2006, era già stato nel mirino dei granata un anno fa. Giovane e di prospettiva ma già con esperienza, come sottolinea oggi Tuttosport è seguito anche dal Sassuolo: il club viola lo valuta 10 milioni ma il Torino vorrebbe non investirne più di 5 per strapparlo a titolo definitivo, unica opzione possibile considerato che il contratto di Fortini scadrà nel 2027 e che quindi il terzino non potrà muoversi in prestito, come accaduto con Comuzzo, arrivato proprio dalla Fiorentina con quella formula.