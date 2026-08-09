La Fiorentina è un cantiere aperto. La possibile formazione al 9 agosto

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A due settimane dall’inizio della nuova serie A, la Fiorentina che ha chiuso la scorsa stagione non esiste più ed è ancora un cantiere aperto. Lo scrive il Corriere Fiorentino, sottolineando la vera e propria rivoluzione di Paratici, passata attraverso tanti e spesso sorprendenti colpi di mercato e che, per la verità, non è ancora finita. Anzi. il ds non ha ancora terminato la sua opera e tutto lascia pensare che molto debba accadere. Il quotidiano butta giù una squadra diversa per sette undicesimi rispetto a quella che avevamo lasciato a maggio.

De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Kean. Quattro reduci (De Gea, Fagioli, Gud e Kean) e stop. Tocca dunque al "capo cantiere" Grosso tirar fuori da questi preziosi mattoncini un palazzo alto e solido ma, ad oggi, i lavori sono ancora inevitabilmente in corso.