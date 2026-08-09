Rebus Fagioli, voci inglesi su di lui. E i tifosi sono in apprensione
Chi potrebbe partire in questa sessione di mercato per la Fiorentina è Nicolò Fagioli, elemento che si è preso sulle spalle la squadra diverse volte la scorsa stagione. Il talento non è in discussione neanche per la società viola, qualche dubbio sulla posizione in campo però è sorto nell'ultimo periodo e l'idea di puntare su una mezzala come Thorstvedt sul mercato fa capire come potrebbe non esserci tanto spazio per Fagioli.
Tanto più che il calciatore ha diversi estimatori che potrebbero arrivare addirittura ad offrire cifre importanti. In particolare club inglesi, con la Fiorentina che non accetta offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Tra i tifosi sta iniziando a serpeggiare un po' di apprensione per l'eventuale addio di uno dei giocatori simbolo della squadra.
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