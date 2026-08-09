L'età media degli acquisti è 21,5: la Fiorentina predica pazienza

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea come Fabio Paratici stia costruendo una Fiorentina giovane ma già con esperienza internazionale. L’età media degli acquisti di mercato dei viola è di 21,5, con il 18enne Franco Mastantuono il colpo più mediatico ma è anche il più piccolo della compagnia. I giovani - sottolinea il quotidiano - sono una porta spalancata sul domani e la Fiorentina ha deciso di investire su di loro, però hanno anche bisogno di tempo per poter sbagliare, crescere e imparare.

In casa viola sanno che tra i tifosi l’euforia è schizzata alle stelle soprattutto dopo l’arrivo dell'argentino, ma sono consapevoli che ci vorrà del tempo, perché la rosa è stata rivoltata, alcuni giocatori non conoscono ancora la Serie A e pure il tecnico è alla prima esperienza con la Fiorentina. Perciò la cautela è d’obbligo, anche se i tifosi sognano già l’Europa. Servirà pazienza, sebbene sulla carta le premesse per divertirsi ci siano tutte.