Fortini la chiave per Thortsvedt. Corriere dello Sport: "Sul piatto anche Fabbian"
Comunque vada, il vice Kean inizierà con la lettera P. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport - Stadio parlando dell'interesse del Bologna per Piccoli che potrebbe portare la Fiorentina a puntare su Pellegrino del Parma. L'attaccante argentino era già un'idea in caso di addio di Kean, lo è a maggior ragione se alla fine dovesse salutare Piccoli. Secondo il quotidiano resiste Pinamonti come alternativa, ma l'obiettivo principale resta Pellegrino ora che anche la Juventus si è defilata.
A centrocampo è ancora Thorstvedt a piacere più di tutti complice il grande rapporto con Grosso che se lo porterebbe a Firenze dopo l'esperienza condivisa a Sassuolo. La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Fortini in uno scambio non alla pari tanto che il club della famiglia Squinzi vorrebbe inserire uno tra Fabbian e Brescianini oltre a Fortini nella trattativa.
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