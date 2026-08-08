Mastantuono, da domani in gruppo. E Grosso punta sul recupero di Oulai
Archiviato il precampionato con l’ultimo test contro il Deportivo A Coruña, la Fiorentina si concede una breve pausa prima di concentrarsi sul primo impegno ufficiale della stagione, in programma il 14 agosto in Coppa Italia contro una tra Benevento e Ravenna. Dopo la seduta di scarico di ieri, oggi la squadra osserverà una giornata di riposo, con la ripresa fissata per domani pomeriggio al Viola Park. Attenzione soprattutto alle condizioni di Christ Oulai, assente nell’ultima amichevole per un attacco febbrile.
Ma il vero appuntamento di domenica sarà il primo allenamento di Franco Mastantuono insieme ai nuovi compagni. Dopo aver completato ieri le visite mediche e svolto un lavoro individuale, il talento argentino è pronto a unirsi al gruppo di Fabio Grosso. Sarà il primo passo concreto nel suo inserimento nella nuova Fiorentina, con l’obiettivo di arrivare pronto al debutto in maglia viola, che salvo sorprese dovrebbe avvenire venerdì prossimo al Franchi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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