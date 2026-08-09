Mastantuono albiceleste a Firenze. Da Bati a Nico, la lista di chi ci è già passato
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Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio si analizza l'acquisto di Franco Mastantuono da parte della Fiorentina inserendo nel solco delle tante trattative che nella centenaria storia viola hanno portato a Firenze calciatori provenienti dal Sudamerica, in particolare dall'Argentina. Uno su tutti Gabriel Omar Batistuta. Come Mastantuono sono stati scuola River Plate calciatori del calibro di Passarella, Pezzella e Simeone, ma come non ricordare Daniel Bertoni, Miguel Montuori o Gonzalo Rodriguez. Una lunga storia di frontiere aperte tra la Fiorentina e l'Argentina.
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L'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...di Mario Tenerani
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Baldini: "Io Ct Nazionale? Stonavo con Zidane e Klopp, su! Antognoni ascoltami, festeggia con i tifosi"
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
Luca CalamaiMastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitori
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