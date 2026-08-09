Mastantuono albiceleste a Firenze. Da Bati a Nico, la lista di chi ci è già passato

Mastantuono albiceleste a Firenze. Da Bati a Nico, la lista di chi ci è già passatoFirenzeViola.it
Ieri alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio si analizza l'acquisto di Franco Mastantuono da parte della Fiorentina inserendo nel solco delle tante trattative che nella centenaria storia viola hanno portato a Firenze calciatori provenienti dal Sudamerica, in particolare dall'Argentina. Uno su tutti Gabriel Omar Batistuta. Come Mastantuono sono stati scuola River Plate calciatori del calibro di Passarella, Pezzella e Simeone, ma come non ricordare Daniel Bertoni, Miguel Montuori o Gonzalo Rodriguez. Una lunga storia di frontiere aperte tra la Fiorentina e l'Argentina.