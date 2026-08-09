Maldini e la scelta del CT dell'Italia: "Tra i candidati c'era anche Grosso"

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Paolo Maldini torna a parlare e lo fa al Corriere della Sera in una lunga intervista in cui racconta che cosa è successo con la FIGC nei pochi giorni in cui lui è stato al comando nel ruolo di direttore tecnico. In particolare sulla scelta del CT, alla fine ricaduta su Andrea Pirlo: La nostra idea era legata alla tecnica. Al gioco offensivo. A un cambiamento. In Italia siamo rimasti indietro su tante cose. Volevamo che la formazione dei ragazzi fosse basata non sull’esasperazione tattica ma sulla tecnica, l’uno contro uno, la mentalità offensiva. E volevamo un allenatore giovane, che avesse avuto una storia in Nazionale. I nomi erano tre".

Chi, oltre a Pirlo?

"Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Tre campioni del mondo. Ma il presidente ci ha detto che in base agli accordi che l’hanno portato all’elezione, con l’appoggio di tutti i club tranne la Lazio, non potevamo toccare gli allenatori.delle squadre di serie A. Quindi De Rossi e Grosso erano esclusi".