Tutti pazzi per Atta. Suola, tacco e fantasia: ha già conquistato Firenze

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Arthur Atta ha già conquistato Firenze. La Nazione, stamani dedicata anche al suo percorso in viola, parte dalla giocata mostrata giovedì contro il Deportivo A Coruña, quando il centrocampista francese ha mandato in visibilio i 2.400 spettatori del Viola Park con una splendida sequenza di suola, esterno e tacco per saltare tre avversari. Un gesto diventato rapidamente virale sui social e che fotografa bene le qualità del classe 2003, arrivato in viola appena un mese fa e già capace di accendere l'entusiasmo dei tifosi. Non a caso Gianluca Nani, suo ex ds all'Udinese, lo aveva accostato tecnicamente a un mix tra Zidane e Bellingham.

Dietro il suo arrivo, però, c'è anche un lavoro lungo e tutt'altro che scontato. Il profilo di Atta era stato sottoposto a Paratici a inizio giugno e, secondo La Nazione, aveva inizialmente sorpreso persino alcuni uomini dello staff viola. La Fiorentina ha poi lavorato sottotraccia per quattro settimane, riuscendo a battere anche la concorrenza del Milan. Ora Grosso lo sta utilizzando sia da mezzala nel 4-3-3 sia da trequartista nel 4-3-2-1, concedendogli grande minutaggio: la sensazione è che Atta possa presto diventare una delle pedine centrali del nuovo progetto viola.