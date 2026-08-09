Pellegrino sempre l'obiettivo davanti. Il Parma vuole 30 milioni

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Aspettando novità su Piccoli, la Fiorentina non molla la presa su Mateo Pellegrino. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, la punta del Parma resta il primo nome nella lista del club viola per sostituire l’attaccante scuola Atalanta. Piccoli è nel mirino del Bologna, che potrebbe prenderlo a titolo definitivo. Se l’operazione andrà in porto la Viola potrà reinvestire l’incasso su Pellegrino, centravanti argentino monitorato da tempo.

Il Parma si è già cautelato prendendo, oltre a El Bilal Touré anche David Romero dal Tigre, argentino pure lui. Pellegrino può partire, la valutazione è sui 30 milioni e anche in questo caso la formula giusta potrebbe essere il prestito con obbligo. Paratici e Cherubini, ad del Parma, hanno ottimi rapporti, avendo lavorando insieme alla Juventus, e questo può favorire l’affare.