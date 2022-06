TORINO, Ecco il piano anti Viola per Mandragora

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport la Fiorentina avrebbe già l’accordo con la Juventus per il passaggio in viola del centrocampista Rolando Mandragora. La volontà del giocatore, però, secondo il quotidiano, è quella di restare in granata alla corte di Juric. Proprio per questo il classe ‘97 non farà nessun passo prima del faccia a faccia tra il suo agente e il ds Vagnati fissato per domani.