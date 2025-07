FirenzeViola Abbonamenti, un anno fa nel primo giorno furono 3.200 le tessere rinnovate

Partenza sprint per la campagna abbonamenti della Fiorentina: nelle prime sei ore - come già noto, LEGGI QUI - sono già circa 3.500 i tifosi che hanno rinnovato il proprio carnet. Un dato che impressiona e testimonia il forte attaccamento della piazza alla squadra. Per capire la portata del risultato, basta guardare ai numeri delle passate stagioni: nel 2023/24, al termine dell’intera prima giornata furono quasi 1.600 le tessere rinnovate, mentre un anno fa, nelle prime dodici ore, si toccarono quota 3.200.

Il numero raggiunto quest’oggi, in appena metà tempo rispetto al 2024, conferma quanto l’entusiasmo attorno alla squadra di Ranieri sia rimasto intatto e quanto i tifosi siano impazienti di tornare a sostenere i propri beniamini dal vivo.