Calciomercato Lorenzo Romani in prestito al Lecco, l'affare è ormai in dirittura d'arrivo

Il difensore della Fiorentina Primavera ma con una convocazione in prima squadra in Conference, Lorenzo Romani, classe 2005, è pronto per un'avventura in prestito per maturare in un club di categoria inferiore. E' infatti in dirittura d'arrivo la trattativa tra Fiorentina e Lecco: il giocatore andrà in prestito fino a giugno.