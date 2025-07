FirenzeViola Sondaggio Fv, il tifo non ha dubbi: per il 55% la priorità sul mercato è il regista

vedi letture

Il popolo viola ha parlato. Alla domanda lanciata nei giorni scorsi da FirenzeViola.it su quale debba essere la priorità di mercato della Fiorentina, i tifosi hanno risposto in modo chiaro: serve un regista su cui costruire il nuovo centrocampo. Dopo circa 2.000 voti raccolti nel sondaggio online, il 54,88% degli utenti ha indicato proprio il playmaker come la figura chiave da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Al secondo posto, con il 36,57%, si piazza la richiesta di un centrocampista muscolare, utile a dare fisicità e copertura alla mediana.

Molto staccate le altre opzioni: solo il 3,7% vorrebbe un nuovo centravanti, mentre si dividono le briciole di consenso un attaccante giovane in rampa di lancio (2,35%) e un esterno destro come vice-Dodô (2,5%). Un messaggio chiaro per la dirigenza: il cuore del gioco passa dal centrocampo.