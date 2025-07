FirenzeViola Fiorentina, continuano le manovre a centrocampo. Tanti nomi depennati, si punta all'estero

Lunedì inizia il ritiro della Fiorentina, con tanto di passerella davanti ai tifosi che vorranno vedere la squadra della prossima stagione. Una squadra per ora allargata anche agli esuberi e ai giovani e da completare, soprattutto a centrocampo. Se negli altri reparti basterà qualche aggiustamento, nella parte centrale del campo l'addio di tre-quattro giocatori (Cataldi, Adli, Folorunsho senza scomodare Bove) la necessità di un regista resta soprattutto dopo il depennamento di alcuni nomi seguiti.

Bernabé resta al Parma

Subito escluso Bennacer per tanti motivi, il nome più gettonato in questi giorni è stato quello di Bernabé che però ha detto al Parma di voler restare. Il timore di perdere la continuità avuta al Parma e un ingaggio non certo troppo attraente rispetto a quello percepito oltre alla voglia di un nuovo ciclo in gialloblù con il tecnico connazionale Cuesta lo hanno convinto a chiudere la porta alla Fiorentina. Non trova molto seguito neanche Simon Sohm comunque sondato.

Rios verso la Roma

A lungo si è accarezzata l'idea di vedere Richard Rios del Palmeiras (al Mondiale per club con i brasiliani) in viola ma il prezzo troppo alto, una preparazione comunque diversa visto che ha fatto gli straordinari nella competizione e tanta concorrenza hanno fatto perdere subito la pista. Il giocatore cercato anche da Inter e Roma potrebbe venire in Italia ma con i colori giallorossi.

Gli altri nomi e la suggestione estera

Tra gli altri nomi seguiti restano Traorè che però costa 16 milioni più bonus, Asllani e Frendrup, piste in questo momento poco calde, Nicolussi Caviglia non sembra al momento interessare. Oltre a Traorè (si tratterebbe di un ritorno in serie A) la Fiorentina valuta anche altri profili all'estero. Il tempo stringe, difficilmente Pioli avrà il suo regista per lunedì ma il mercato è comunque lungo e nel frattempo è rientrato Bianco che deve essere valutato così come in cabina di regia Palladino ha provato sia Ndour che Richardson, così come possono giocare in quella posizione Mandragora e Fagioli. Insomma la fretta non sarebbe buona consigliera: meglio scegliere il profilo giusto e al giusto prezzo.