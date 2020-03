TOMMASI, Taglio stipendi? Parliamone. Allenamenti...

Il numero uno dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi in un'intervista al Corriere dello Sport ha commentato i temi di attualità: "Taglio stipendi per i giocatori di Serie A? Disposti a parlarne, ma non ora. Non so quando si riprenderà a giocare. Mi auguro presto perché il calcio sarà un termometro della società: quando il pallone rotolerà di nuovo, saremo quasi fuori da questo incubo". E sulla questione allenamenti afferma: "Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Lo dico senza voler fare polemiche perché questo non è il momento delle polemiche. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, però non ha senso. Ed è pure pericoloso. Lotito forse avrà buoni informatori e saprà quando davvero si ricomincerà il campionato".