TIFOSI, La InViola Card e le lamentele per i premi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, sottolinea anche un problema lamentato recentemente dai tifosi viola. Si tratta del nuovo catalogo premi per la InViola Card, il programma di fidelizzazione che da anni il club viola porta avanti in parallelo ad altre attività.

Si tratta di una carta che, nella sua versione Premium ribattezzata “Gold Card”, ha funzioni associabili alla cosiddetta tessera del tifoso che consente l’acquisto di biglietti per il settore ospiti in trasferta, oltre a garantire la partecipazione a premi, concorsi a premi, raccolta punti e campagne sconto.

Tanti i premi messi in palio nel corso degli anni. Dalle maglie alle borse, dai cappellini ai pantaloncini fino a vere e proprie esperienze, come la visita agli spogliatoi. Intanto però, tra chi ha sottoscritto la carta non manca il malcontento. La pagina del catalogo premi, sul sito ufficiale viola, d’altronde riporta che “il catalogo è in corso di aggiornamento e sarà disponibile a breve”, ma anche chi ha spedito mail per chiedere spiegazioni riferisce di non aver ricevuto risposta.