TIFOSI, Che emozione i 30mila dell'Olimpico

Nonostante non sia stata una serata facile per il proprio popolo, i tifosi viola escono comunque vincitori dalla trasferta di Roma: Repubblica (edizione fiorentina) racconta la giornata dei tantissimi, quasi 30mila, partiti da Firenze e da ogni parte d'Italia per andare a supportare la squadra di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia.

Un'invasione pacifica della capitale, tappezzata di bandiere viola, sciarpe e fumogeni: tante generazioni riunite sotto un'unica fede ed un sentimento collettivo che ha toccato l'apice nel pre-partita, con l'abbraccio alla squadra e la coreografia che ha impreziosito l'Olimpico: "Bandiere bianco viola, l’immagine del Perseo con la testa della medusa in mano condita di scritta “ Per noi” e una frase in alto “Sconfiggi il nemico” ha reso ancora più magica la notte dell’Olimpico. Un compendio perfetto di una giornata in cui il popolo viola si è unito e compattato, ha riscoperto valori sommersi da un po’ di tempo tirandoli fuori in tutta la sua bellezza" scrive Repubblica.