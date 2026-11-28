FirenzeViola Cuore di Dragu: il centrale romeno (anche per mancanza di alternative) rimane perno della difesa viola, ma i bonus stanno finendo anche per lui

Che fosse lecito aspettarsi qualcosa di più dalla stagione di Radu Dragusin è pacifico. Anche a Monza il difensore romeno è finito nel conto delle difficoltà di una Fiorentina che dietro concede troppo e troppo; sarebbe riduttivo individuare nel centrale ex Tottenham il principale problema della retroguardia viola, visto che i suoi limiti, in questo momento, sembrano quasi imbevuti in quelli di un collettivo che non riesce a trovare solidità, organizzazione e continuità. I 28 gol subiti in 12 giornate, secondo peggior dato della Serie A, raccontano una difficoltà che va ben oltre il rendimento di un singolo, diventato per adesso però manifesto di questa 'frollaggine' della retroguardia.

Mai in discussione

Dragusin è uno dei punti fermi di questa Fiorentina, almeno per necessità e continuità di impiego. Con 1212 minuti disputati è il secondo giocatore più utilizzato della rosa, alle spalle del solo De Gea (1260), ma il primo considerando esclusivamente i calciatori di movimento. Un dato che testimonia quanto Vanoli abbia avuto bisogno di lui, anche in una stagione complicata per tutto il reparto arretrato. A Udine, del resto, non ci saranno grandi alternative: con Pongracic ancora non pronto e Viery destinato a uno stop prolungato, il romeno dovrebbe essere confermato al centro della difesa in coppia con Ranieri.

Parla il procuratore

A fotografare il momento del proprio assistito è stato anche il procuratore Florin Manea, intervenuto a Digi Sport Special. Senza nascondere le difficoltà di questi primi mesi, l'agente ha riconosciuto come Dragusin abbia alternato prestazioni positive ad altre meno convincenti, senza trovare quella continuità necessaria per tornare ai suoi livelli. "La speranza è di rivedere il miglior Radu tra febbraio e marzo" ha spiegato, lasciando intendere che il crack al ginocchio (avvenuto a gennaio 2025) non sia ancora completamente alle spalle. La trasferta di Udine rappresenta così un altro esame per il difensore, chiamato a dare risposte in una fase in cui gli infortuni riducono ulteriormente i margini di manovra di Vanoli (Viery e Pongracic che accorciano di netto la coperta anche in vista di domani).