La Fiorentina deve fare di più, a cominciare da Mastantuono: "A Udine esame di maturità per l'argentino"

Dopo il pesante ko di Monza, la Fiorentina cerca una reazione a Udine. Tra i più attesi c'è Franco Mastantuono, che al Brianteo è rimasto coinvolto nella prova negativa della squadra, senza riuscire a incidere e venendo sostituito al 67'. L'argentino si è scusato con i tifosi attraverso i social, promettendo una risposta da parte del gruppo. Adesso è chiamato a trasformare quelle parole in una prestazione più convincente, dando un contributo concreto alla manovra offensiva.

Dribbling, tecnica e personalità sono le qualità sulle quali Vanoli vuole puntare, ma serve maggiore continuità, soprattutto nelle partite più complicate e con pochi spazi. Paolo Vanoli dovrà metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, chiedendogli allo stesso tempo sacrificio e applicazione anche in fase di non possesso. La Fiorentina ha bisogno delle sue giocate per ritrovare imprevedibilità e per provare a lasciarsi alle spalle il momento negativo. A Udine servirà un primo segnale. Lo scrive La Nazione.