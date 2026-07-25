Oulai può partire subito tra i titolari. Col QPR occhi puntati anche su Kean

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Oulai potrebbe partire da titolare nella partita amichevole contro il QPR. C'è attesa per la prestazione di Moise Kean

In vista della partita di questo pomeriggio tra la Fiorentina e il QPR, c'è grande curiosità intorno al ruolo che potrebbe ricoprire Oulai nel centrocampo di Fabio Grosso. L'ivoriano, ultimo acquisto della campagna acquisti viola, ha già esordito contro il Gubbio ma nel pomeriggio inglese potrebbe fare anche il suo esordio da titolare e perché no, al fianco di Fagioli e Atta, soluzione molto gradita dalle parti del Viola Park.

Oltre a Oulai le attenzioni saranno distribuite tra gli altri nuovi acquisti ma anche tra qualche vecchia conoscenza dal futuro incerto, Kean su tutti. L'attaccante non ha giocato da titolare nel match contro il Gubbio, con Piccoli che è partito dal 1' ma oggi le carte potrebbero essere mischiate. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.